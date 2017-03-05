桃園山林火警 入夜搶救中

桃園市復興區羅馬公路59K處今天下午發生山林火警，火勢一發不可收拾，燃燒面積約1公頃，消防車水線無法抵達，申請空勤總隊支援。

桃園市政府消防局晚間表示，復興區羅馬公路59K處附近發生山林火警，消防局第四大隊復興分隊立刻趕抵現場，但因為火勢延燒山頭，消防車水線無法有效觸及，消防人員只能徒步進入搶救，另外請求空勤總隊支援。

消防局表示，空勤總隊直升機於傍晚5時從於松山機場起飛，17時25分到達現場，但在晚間6時回報因為天色等問題，直升機無法執行投水任務，但消防局仍積極拉起防火線，將火勢減到最低。

整起森林火警無人員受困，至於起火原因仍待進一步調查。1060305

(中央社)