力壓永仁奪冠 普門：拿回去年失去的
HBL普門今天開賽就一路領先，最終順利擊敗永仁，拿下女子組冠軍，賽後普門教練、球員皆表示，很開心能把去年失去的，在今年要回來。
105學年度高中籃球聯賽（HBL）季軍戰、冠軍戰今天在台北小巨蛋進行，女子組冠軍戰由永仁高中出戰普門高中。
首節雙方平分秋色，普門只以19比18領先1分，但次節普門以20比7的攻勢強壓對手，在上半場以39比25領先永仁達兩位數。
比賽進入下半場，兩隊第3節得分上再以16比16打平，普門仍以14分領先永仁，末節普門打出19比17攻勢，最終以74比58擊敗永仁，拿下女子組冠軍。
普門教練廖哲億說，很難想像自己會帶女籃球隊，從打不進8強，到進4強卻全隊食物中毒，到現在拿下冠軍，也很開心去年失去的，能在今年找回來。
劉昕妤表示，今天一開始有點緊張，但最重要的一戰一定要沒有保留的去拚，在蓋了對手火鍋後她的心理上才徹底放鬆，中場休息時她開玩笑得跟羅培甄說，「下半場換妳了」，很高興羅培甄下半場真的打出應有水準，去年她們就想打冠軍賽了，今年把失去的拚回來真的很高興。
羅培甄說，今天上半場她打得太急，下半場改以切入為主才找回節奏，而且辛苦了那麼久，一定要拿到冠軍，不然一切都白費了，很開心把去年失去的拿回來。1060305
(中央社)
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