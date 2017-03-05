韓國瑜競選辦公室明成立 將公布兩岸政策

參選國民黨主席的北農總經理韓國瑜5日宣布，位在大直的競選辦公室將於6日正式啟用，並於6日上午10點公布他的兩岸政策。

韓國瑜4日晚間曾發布新聞稿，建議本次的國民黨主席選舉，不要再採取兩輪選舉制，他提議，第一輪選舉最高票者即便沒有獲得過半選票也能當選黨主席，得票第二者出任第一副主席，得票第三者出任第二副主席，不要再進行二輪投票。

不過，5日上午，現任黨主席洪秀柱被問到這項提議時，洪秀柱表示，她也很想這樣，「問題是辦法是死的，一定要經過全代會討論通過才可以。」

(旺報)