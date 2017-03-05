日本防災直升機長野山區墜毀 3死2昏迷

日本長野縣警方所屬的防災直升機墜落在鹽尻市山區。（美聯社/共同社）

日本媒體報導，1架載有9人的防災直升機今天下午，在長野縣鹽尻市高原地區進行冬季救災訓練時墜落山區。已知3人死亡，另有2人昏迷，其餘4名乘客身分仍在進行確認。

根據NHK報導，長野縣警方、縣府獲報，今天下午3時（台灣時間2時）許，長野縣警方所屬的防災直升機墜落在鹽尻市山區。據了解，該直升機共搭載9名男性，計有1名駕駛、1名整備士和7名消防隊員。

為此，長野縣警方等單位展開陸、空救難作業。日本時間下午約7時，已知3人死亡，另外2人昏迷，其餘4還留在墜毀的直升機中。

出事的防災直升機型為「貝爾412ＰEP」，被認為是空中飛行性能最好的中型直升機，可全天候飛行。今天下午1時半左右，為實施山岳救難訓練，從長野縣松本市的信州松本機場起飛，預定下午5時返航。下午3時許，有民眾報警說，看到直升機機體。

機體墜落在標高1900公尺的鉢伏山，按往例從11月到5年因積雪而禁止車輛通行林道。

(集團連線報導)