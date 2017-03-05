桃議員蘇家明娶媳婦席開250桌 藍綠同桌祝賀

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桃園市議員蘇家明今娶媳婦，晚間席開250桌，現場不分藍綠、冠蓋雲集。(蔡依珍攝)

證婚的吳敦義兩旁坐著前國民黨主席吳伯雄和國民黨組發會前主委蘇俊賓。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦(右1)到場祝賀。(蔡依珍攝)

前副總統吳敦義(右1)擔任證婚人，讚3月5日是大好日子，祝福新人三生有幸、五福臨門。(蔡依珍攝)

前副總統吳敦義擔任證婚人，讚3月5日是大好日子，祝福新人三生有幸、五福臨門。(蔡依珍攝)

國民黨桃園市議員蘇家明5日娶媳婦，晚間在桃農綜合農產品批發市場席開250桌，現場不分藍綠、冠蓋雲集，看得出蘇的好人緣和高人氣，前副總統吳敦義擔任證婚人，讚3月5日是大好日子，祝福新人三生有幸、五福臨門。

婚宴現場熱鬧，證婚的吳敦義兩旁坐著前國民黨主席吳伯雄和國民黨組發會前主委蘇俊賓，同桌的還有桃園市長鄭文燦和法務部長邱太三，以及立委吳志揚、陳學聖等人，藍綠同桌道賀，祝福新人百年好合。

(中時)