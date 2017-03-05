屏東演藝廳搭建大型彩屛 民眾享受APP競賽快感
屏東演藝廳建築是以傳統三合院「埕」為發想的戶外廣場，除了藝文展演活動外，今天縣府更在廣場搭建大型LED彩屏，舉行盛大的創意數位APP競賽，透過多元有趣的方式讓大家更加親近演藝廳與認識屏東藝文之美。
創意數位APP競賽的4款遊戲由縣府委託廠商針對屏東藝文特色開發，包括演藝廳「鎮館之寶」管風琴化身「快樂管風琴」彈奏小遊戲；「樂器蛋糕塔」則是款堆疊樂器蛋糕，達到目標即可獲得1200分滿分的小遊戲，象徵演藝廳音樂廳的1200席座位。
而「原味鼓動」小遊戲是藉由原民音樂帶出部落鼓動人心的小故事，也代表排灣魯凱的文化傳統透過歌舞傳承下去；「深客樂耳」小遊戲以客家新曲風為客家文化注入新活力，讓更多人感受客家文化之美。
文化處先前在太平洋百貨、環球購物中心、勝利園區與演藝廳等地舉辦這4款APP的試玩活動，已有不少民眾親自體驗，當天演藝廳戶外廣場的競賽選手，前3名獲得平板電腦、便利商店商品卡等豐富好禮，也吸引許多民眾到場為選手加油打氣，歡度充滿過一個數位與創意的假日。
經過數小時激戰，大眾組前3名為林文斌、林鈺蒨、王鵬字。兒童組前3名為陳詠歆、林玟蒨、蔡佩妤。
(中時)
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