婦控馬偕洩病歷給夫 院長：方便背後竟成欺騙

馬偕醫院總院長施壽全。(資料照,黃世麒攝)

新北市一名婦人與丈夫因家暴、傷害等案正在打離婚官司，並為了孩子監護權爭論。婦人日前發現丈夫從淡水馬偕醫院取得她產後憂鬱的就診病歷，憤而控訴淡水馬偕內部管制鬆散，向新北市衛生局申訴。馬偕醫院總院院長施壽全今在臉書發文感嘆，讓家屬方便、省手續，背後竟是欺騙，而欺騙使人與人之間的信任喪失、所有人都受傷。

婦人日前向媒體投訴，淡水馬偕在沒有委託書的情況下，讓丈夫輕鬆取得她的病歷，且申請書領件人簽名欄還是空白的，痛批馬偕醫院身為台北地區醫學中心，內部控管卻如此鬆散。

對此，馬偕醫院總院長施壽全今天在臉書上貼文，以「欺騙」二字訴說心情。

施壽全表示，人心險惡，欺騙無所不在。詐騙電話或訊息時時都有，情境與來龍去脈，講得幾可亂真，讓人無從懷疑，難怪高級知識分子也會中計。「手頭拮据或欲求不足，該向誰求援，除了親朋好友，誰肯借錢給你？然而有借無還，熟人就成了受騙者」。

施壽全指出，女兒幫父親來開診斷書，妻子替丈夫開藥，弟弟為哥哥看檢驗結果，可能會認為只是方便一下、省點手續，背後卻可能是女兒正在和兒子爭父親遺產，甚至兄弟正在為土地糾紛鬧得不可開交。

施壽全感嘆，受騙後，也許可以設法求償，但必須先付出極為慘痛的代價。付出極為慘痛代價的，其實不只當事人。我們所有的人都受傷。人與人之間信任喪失，信用損毀，信心破滅，大家疑神疑鬼，惶惶不可終日。

馬偕醫院董事長劉伯恩也在底下留言，認為在醫療機構有時為了體恤及方便病患及家屬的需求，居然要冒著「被騙」及被告的風險，實在情何以堪！期待有更週全及更妥適的法規來保護！

(中時電子報)