婦控馬偕洩病歷給夫 院長：方便背後竟成欺騙
新北市一名婦人與丈夫因家暴、傷害等案正在打離婚官司，並為了孩子監護權爭論。婦人日前發現丈夫從淡水馬偕醫院取得她產後憂鬱的就診病歷，憤而控訴淡水馬偕內部管制鬆散，向新北市衛生局申訴。馬偕醫院總院院長施壽全今在臉書發文感嘆，讓家屬方便、省手續，背後竟是欺騙，而欺騙使人與人之間的信任喪失、所有人都受傷。
婦人日前向媒體投訴，淡水馬偕在沒有委託書的情況下，讓丈夫輕鬆取得她的病歷，且申請書領件人簽名欄還是空白的，痛批馬偕醫院身為台北地區醫學中心，內部控管卻如此鬆散。
對此，馬偕醫院總院長施壽全今天在臉書上貼文，以「欺騙」二字訴說心情。
施壽全表示，人心險惡，欺騙無所不在。詐騙電話或訊息時時都有，情境與來龍去脈，講得幾可亂真，讓人無從懷疑，難怪高級知識分子也會中計。「手頭拮据或欲求不足，該向誰求援，除了親朋好友，誰肯借錢給你？然而有借無還，熟人就成了受騙者」。
施壽全指出，女兒幫父親來開診斷書，妻子替丈夫開藥，弟弟為哥哥看檢驗結果，可能會認為只是方便一下、省點手續，背後卻可能是女兒正在和兒子爭父親遺產，甚至兄弟正在為土地糾紛鬧得不可開交。
施壽全感嘆，受騙後，也許可以設法求償，但必須先付出極為慘痛的代價。付出極為慘痛代價的，其實不只當事人。我們所有的人都受傷。人與人之間信任喪失，信用損毀，信心破滅，大家疑神疑鬼，惶惶不可終日。
馬偕醫院董事長劉伯恩也在底下留言，認為在醫療機構有時為了體恤及方便病患及家屬的需求，居然要冒著「被騙」及被告的風險，實在情何以堪！期待有更週全及更妥適的法規來保護！
(中時電子報)
文章來源：施壽全臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。