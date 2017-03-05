SBL》隊長中場訓話有效 林金榜：相互鼓勵

璞園林金榜奮不顧身的撲救動作，確實可以感染全隊的防守氣氛。(中華籃協提供)

原本上半場一路落後的桃園璞園，卻在下半場脫胎換骨扭轉戰局，更取2勝1敗宣告聽牌，其中的關鍵因素，竟是身為璞園隊長的林金榜的中場訓話，「我只是叮嚀大家要用團隊防守贏球，那不算訓話，相互鼓勵而已！」

林金榜強調，其實當了隊長之後，他就經常跟吳岱豪、簡浩等老將在中場休息時間叮嚀大家，他也沒說什麼，只是璞園前役命中率超高，卻不能總是想用進攻擊敗對手，而是應該從防守做起，特別是要打出璞園招牌的團隊防守。

「我在今天中場時間，只是告訴大家可以記得前役的手感與信心，可是別忘記，真的想要贏球，還是要靠防守，」林金榜表示，「反正我會努力去撲、去救每個球，用實際的場上行動，來感染大家的防守氣氛。」

其實向來以防守著稱的林金榜，在這兩場季後賽首輪比賽，反而進攻更加搶眼，場均17分、6籃板與2助攻，阿榜表示，自己只是順順的投，且不猶豫，打出屬於自己的節奏，畢竟比起進攻表現，他更在乎的還是防守。

身為來自彰化的地主球員之一，林金榜笑著表示，自己從來沒有去想過這些，來到彰化縣立體育館打球，也沒有感覺到什麼地主優勢，他反而比較在意的是，璞園本季從例行賽第5的不被看好位置打上來，會對年輕球員帶來更多幫助。

「我喜歡這種從下面打上來的感覺，也給年輕球員多打季後賽的機會，只希望大家可以努力學習，每場比賽都做好防守，別讓我老在叮嚀！」林金榜說。

(中時電子報)