雜誌照惹議 艾瑪華森：這何關女性主義
英國女星艾瑪華森（Emma Watson）為時尚雜誌「浮華世界」（Vanity Fair）拍攝照片，在媒體與推特上引起質疑，認為她袒胸露乳的造型有違「女性主義者」形象，她也就此提出反擊。
英國廣播公司（BBC）報導，艾瑪華森不僅是聯合國女性親善大使，也是宣導男性加入擁護女權行列的HeForShe運動先驅者，她在宣傳最新電影作品迪士尼真人版「美女與野獸」時談及這次爭議。
艾瑪華森接受路透社訪問時表示：「這只是讓我再次了解，有多少對於女性主義的錯誤概念與誤解。」
「女性主義討論的是給予女性選擇權，女性主義不是用來打擊其他女性的棍棒─這是關於自由，這是關於解放，關於平等。我真的不懂我的乳頭跟這有什麼關係，這令人非常困惑。」
她說：「我很疑惑，大多數人也都很困惑。不，其實我經常默默感到震驚。」
引發爭議的照片是由頗負盛名的時尚攝影師提姆華克（Tim Walker）拍攝，艾瑪華森上身除1件編織開襟披肩外未著寸縷。
根據菲律賓GMA新聞網報導，艾瑪華森也說：「老實說，這張照片本身讓我有點驚訝，因為我們在拍攝時做了許多瘋狂的事，但這張照片的感覺極具藝術性，我當時相當投入且具有創造力，而且又跟提姆合作，這些照片會多麼有趣、多麼美麗，令我感到相當興奮。」
「但是，沒錯，就像我經歷過的，人們一定會問：『這會有什麼相關爭議嗎？』」（譯者：中央社廖禹揚）1060305
(中央社)
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