國民黨：不涉政治學術交流助兩岸了解
中國國民黨大陸事務部主任黃清賢今天表示，中華民國憲法明訂人民有講學自由，在兩岸溝通管道中斷的情況下，不涉政治的學術交流，有助增進兩岸了解。
世新、清華等6大學近日被查出學校為招陸生，因而向對岸學校提供「一中承諾書」，向中方承諾課程不涉一中一台等議題，而昨又爆出國內至少有過半大專院校有相同的情況。
黃清賢認為，兩岸透過學生交流，可以增加相互了解，有助兩岸和平穩定發展，尤其中國大陸國務院總理李克強提及「絕不允許任何人以任何形式、任何名義把台灣從祖國分裂出去」，中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍也說，「會遏制各種形式的台獨分裂行徑」，相關談話都是反對台獨。
他說，為避免兩岸誤判，應該給兩岸學生交流更多空間，以增進彼此了解。1060305
(中央社)
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