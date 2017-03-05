普門終奪冠 廖哲億：信任造就一切
SBL普門今天擊敗永仁拿下冠軍，賽後教練廖哲億表示，是球員對他的信任，造就普門的這座冠軍。
105學年度高中籃球聯賽（HBL）季軍戰、冠軍戰今天在台北小巨蛋進行，女子組冠軍戰由永仁高中出戰普門高中。
普門首節只領先1分，次節打出20比7的攻勢，自此一路保持一定程度的領先，最終以74比58擊敗永仁，拿下女子組冠軍。
賽後普門教練廖哲億表示，很高興找回去年失去的，並提到，球員對他的信任，是今天普門成功奪冠最重要的因子。
廖哲億說，去年好不容易打到4強，卻因為集體出現食物中毒，提早與冠軍說再見，今年總算要回屬於普門的榮耀。
談到普門奪冠的關鍵，廖哲億認為，球員對他的信任絕對是不可或缺的要素，他坦承要怎麼搏取這些選手的信任，對他來說也是一大課題，為此他下足了功夫，要和這些15、16歲的孩子建立感情。
廖哲億舉例，之前他就跟選手說，「認真聽我的，我會把你們帶到不一樣的地方」，今天球隊遇到撞牆期，連續3次發球都被對手抄球，但他選擇不喊暫停，也是信任球員，把決定權交到選手身上，「總不能什麼事都要教練喊暫停幫選手解決」，廖哲億說。1060305
(中央社)
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