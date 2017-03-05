養狗太吵扣分 陸試點新規可吊銷狗證

我要評比

狗主人如果遛狗不栓繩、養的狗太吵人，在中國大陸很可能被扣分。山東濟南正在試點一項制度，累積扣滿12分就吊銷狗證，需接受相關教育合格後，才能再次取得狗證。

綜合齊魯晚報和央視財經微博報導，這項「養犬積分制」的目的是藉著處罰措施，提高養狗人的違規成本。

對於犬隻擾民、遛狗不栓繩、不帶犬證、犬牌的行為，第一次查處進行警告，扣3分；第二次查處罰款人民幣200至500元，扣6分；第三次被查扣滿12分吊銷狗證。不辦理養狗登記證年審，一次扣12分。

養狗人信用等級為12分，被扣完12分，民警將暫扣養狗登記證，養狗人學習文明養狗知識合格後，發還養狗登記證。

中國網報導，2015年首次發布的「中國寵物主人消費行為調查報告」顯示，大陸的寵物數量和消費需求雙雙上升，「80後（1980年代出生）」及「90後」新生代成為養寵物主流。1060305

(中央社)