養狗太吵扣分 陸試點新規可吊銷狗證
狗主人如果遛狗不栓繩、養的狗太吵人，在中國大陸很可能被扣分。山東濟南正在試點一項制度，累積扣滿12分就吊銷狗證，需接受相關教育合格後，才能再次取得狗證。
綜合齊魯晚報和央視財經微博報導，這項「養犬積分制」的目的是藉著處罰措施，提高養狗人的違規成本。
對於犬隻擾民、遛狗不栓繩、不帶犬證、犬牌的行為，第一次查處進行警告，扣3分；第二次查處罰款人民幣200至500元，扣6分；第三次被查扣滿12分吊銷狗證。不辦理養狗登記證年審，一次扣12分。
養狗人信用等級為12分，被扣完12分，民警將暫扣養狗登記證，養狗人學習文明養狗知識合格後，發還養狗登記證。
中國網報導，2015年首次發布的「中國寵物主人消費行為調查報告」顯示，大陸的寵物數量和消費需求雙雙上升，「80後（1980年代出生）」及「90後」新生代成為養寵物主流。1060305
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。