陸學者：李克強報告 反映兩岸對立氣氛

針對中國大陸國務院總理李克強在政府工作報告中的涉台表述，廈門大學台灣研究院長劉國深今天說，這反映當前兩岸「緊張對立的政治氣氛」及北京「硬的更硬、柔的更柔」的作法。

劉國深是在接受中央社記者訪問時，作上述表示。

劉國深說，李克強在政府工作報告中的涉台講話，反映出當前兩岸「緊張對立的政治氣氛」。所有遣詞用句的改變，流露出中國大陸「對民進黨當局已沒有什麼期待」，涉台政策因此進入「自主作為，針鋒相對」的階段。

他表示，過去8年，兩岸官方、半官方層面所有的「合作雙贏」安排已經中止。如今，中國大陸再次提出遏制台獨分裂活動的政策基調，體現出「硬的更硬」的一面。

劉國深指出，相對地，大陸方面並沒有中斷兩岸民間交流與合作，反而更具體細緻地照顧來往中國大陸的台灣民眾，特別提到將推出更多措施照顧台灣年輕人。這是與台灣「爭奪民心」，體現出「柔的更柔」。

李克強今天提出的政府工作報告中，涉台內容較2016年大幅增加，且列入中共總書記習近平的「絕不允許分裂」說及「推動祖國和平統一進程」字眼。但2016年報告中提到的「兩岸一家親」字眼，今年的報告卻未再出現。1060305

(中央社)