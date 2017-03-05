陸學者：李克強報告 反映兩岸對立氣氛
針對中國大陸國務院總理李克強在政府工作報告中的涉台表述，廈門大學台灣研究院長劉國深今天說，這反映當前兩岸「緊張對立的政治氣氛」及北京「硬的更硬、柔的更柔」的作法。
劉國深是在接受中央社記者訪問時，作上述表示。
劉國深說，李克強在政府工作報告中的涉台講話，反映出當前兩岸「緊張對立的政治氣氛」。所有遣詞用句的改變，流露出中國大陸「對民進黨當局已沒有什麼期待」，涉台政策因此進入「自主作為，針鋒相對」的階段。
他表示，過去8年，兩岸官方、半官方層面所有的「合作雙贏」安排已經中止。如今，中國大陸再次提出遏制台獨分裂活動的政策基調，體現出「硬的更硬」的一面。
劉國深指出，相對地，大陸方面並沒有中斷兩岸民間交流與合作，反而更具體細緻地照顧來往中國大陸的台灣民眾，特別提到將推出更多措施照顧台灣年輕人。這是與台灣「爭奪民心」，體現出「柔的更柔」。
李克強今天提出的政府工作報告中，涉台內容較2016年大幅增加，且列入中共總書記習近平的「絕不允許分裂」說及「推動祖國和平統一進程」字眼。但2016年報告中提到的「兩岸一家親」字眼，今年的報告卻未再出現。1060305
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。