烏日親子DIY彩繪，烏日焚化廠掛滿絢麗彩繪環保風車

環保局與倫鼎公司舉辦「理烏日好厝邊~親子DIY彩繪環保風車創意比賽」吸引親子共同來彩繪風車，〈馮惠宜攝)

為增進在地居民認識台中市烏日BOT垃圾資源回收(焚化)廠及提倡生活減碳與選用物品應從永續資源循環出發，台中市政府環保局與烏日垃圾焚化廠營運委辦廠商倫鼎股份有限公司於5日舉辦「理烏日好厝邊~親子DIY彩繪環保風車創意比賽」，吸引約500名親子到場參加活動，大手牽小手彩繪環保風車，也讓烏日焚化廠掛滿絢麗環保風車。

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