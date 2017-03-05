研究冰川40年 陸學者姚檀棟獲維加獎

大陸中國科學院青藏高原研究所所長姚檀棟，40多年來守著世界屋脊青藏高原，帶領全球10多個國家科學家調查青藏高原環境變遷。瑞典人類學和地理學會（SSAG）擬將今年維加獎授予姚檀棟。維加獎素有「地理學諾貝爾獎」之稱，這是亞洲學者首次獲得這一榮譽。

過去20年，由姚檀棟領導的科研專案與來自美國、法國、德國、冰島、俄羅斯、巴基斯坦、印度、日本等幾十個國家的科學家展開合作，研究青藏高原環境變化及影響。由他發起的「第三極」環境計畫也取得了重要的科學發現。證實目前是兩千年以來最溫暖的時期，且全球氣候變暖、季風與西風的交互作用是造成青藏高原冰川退縮及南北差異的重要原因。

從青藏高原古裏雅冰川鑽取的冰芯，年齡高達70萬年。對於姚檀棟來說，時間是一把有時很長、有時很短的「伸縮尺」。他丈量的時間動輒以萬年計。因為冰川對氣候變化最敏感，研究取自冰川內部的冰芯可以幫助人類找到解開氣候環境變化之謎的鑰匙。

近年來，青藏高原研究受到全球越來越多的關注，但姚檀棟仍認為「遠遠不夠」。他表示，青藏高原既是亞洲的「水塔」，又是周邊廣大地區的「環境驅動源」，地球上有20億人會受到青藏高原環境的影響。他舉例說，太平洋的風吹不到青藏高原，但高原上冰凍圈的變化卻能決定風往哪兒吹。

「青藏高原研究是科學家靠著地質錘、羅盤、筆記本撐起來的，這裡凝聚著幾代人的心血，成績來之不易。」在他看來，大陸對於青藏高原的研究早就已經展開，且克服重重困難，但上世紀80年代才被國外所知，尤其是經過近幾十年的快速發展，已經可以擠進世界先進水準。

姚檀棟已經63歲，每年還要上7、8次青藏高原，短則幾天，長則數月。從未接受過專業登山訓練的他登上過海拔超過6000公尺的珠穆朗瑪峰冰川和納木那尼冰川，也登上過海拔超過7000公尺的慕士塔格峰冰川和希夏邦馬峰冰川。

儘管道路艱險，姚檀棟卻總是走在前面。「帶隊的第一個上，後邊的人跟著上。」這是姚檀棟給自己定下的規矩。和冰川打了40多年交道，這位綽號「冰人」的科學家還保持著年輕人一樣的衝勁。辦公室裡放著登山包，讓他能隨時都能「說走就走」。

(旺報)