陸自主研發ARJ21-700飛機 青藏高原試飛成功
大陸自主研發的ARJ21-700飛機，已首次在海拔2184公尺的西寧機場完成高原機場試飛驗證，讓大陸航空界雀躍不已，因為西寧機場位於青藏高原，證明ARJ21-700已具備在高原飛行的能力。
ARJ21飛機2月底首次在西寧機場試飛成功，不僅為青海省高原民航事業的快速發展奠定基礎，還將加快大陸中西部地區民航運輸業的發展，為中西部地區旅客提供更大便利的空中交通。
ARJ21新支線飛機是大陸首次按照國際民航規章自行研製、具有自主知識產權的中短程新型支線飛機，座位數為78至90座，航程2225公里至3700公里，主要用於滿足從中心城市向周邊中小城市輻射型航線的使用。
中國民用航空西北地區空管局青海分局綜合業務部部長王曉彤表示，ARJ21-700飛機的設計指標和營運需求，是以適應大陸西部高原機場的起降和複雜航路為目標。由於陝、甘、寧、青等地區，大部分機場都是高於海拔1500公尺的高原機場，尤其是在青海省，除了西寧機場外，其他已建和擬建機場海拔均超過2438公尺，屬於高原機場，都有特別需求。
「在高原環境下，飛機發動機的性能將明顯減弱，發動機產生的推力會明顯下降，飛機的飛行性能和各系統狀態會相應發生變化，因此對飛機的安全等級和營運能力就提高要求。」
王曉彤表示，為達到這種要求，經過7天16架次的高原科研驗證飛行，大陸自主研發的ARJ21-700飛機首次在海拔2184公尺的西寧機場完成高原機場試飛驗證任務，全面驗證該飛機經操作系統升級後，已具備在高原環境安全飛行的能力，將來ARJ21-700飛機將應用於青海省各機場的執飛任務。
(旺報)
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