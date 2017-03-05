完成滑跑實驗 陸C919客機今年有望首飛
就在ARJ21客機在青海西寧機場進行高原機場試飛驗證的同時，中國商用飛機公司研製的C919客機，也在上海浦東機場完成第一次全過程滑跑實驗，向今年度內首飛又邁進一步。
航空專家指出，和波音737相同級別的幹線客機，一般只要賣出500架左右就能達到盈虧平衡點，也就是說，C919只要能拿到大陸國內市場的1/8就能盈利。根據現有資訊，C919客機已拿到570架飛機的訂單，確定能夠盈利。
航空專家表示，民航客機在首飛前，都會進行低速和高速滑行實驗。C919在2016年底曾經進行滑跑試驗，據說上次滑跑距離較短，因此可以推測上次應該是低速滑跑試驗，此次則是高速滑跑試驗。如果滑跑獲得的資料與理論計算相符，或主要系統、發動機沒有出現問題，C919客機距離首飛應該為期不遠。
C919客機的大小、座級與波音公司B737相當，主要是針對大陸2020年後幹線客機市場需求，並且兼顧國際市場。目前大陸民航客機基本上被波音和空中巴士壟斷，引進這些客機除了耗費大陸大量外匯，且使用上受制於人，更無法改裝為軍用特種飛機。
根據波音公司預測，大陸未來可能需要5000架以上幹線客機，其中中短程客機超過4000架，總價值近1兆美元。若這些飛機都需要採購，不但對大陸是沉重負擔，也不利於大陸經濟轉型和工業升級，於是大陸決定將幹線客機列入重大專案，就是C919客機。
(旺報)
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