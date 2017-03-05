廣州天河區GDP逾3800億 陸三大科技強區居首
廣州天河區九屆人大第二次會議，亮出廣州「最大發動機」的發展成績單：2016年，天河區GDP超3800億元，增長9%，連續十年全市第一，佔廣州市的19.4%，佔廣東省的4.8%。
人民網5日報導，從GDP的地均產出來看，天河區2016年每平方公里GDP產出達27.7億元（人民幣，下同），深圳南山為20.5億元。
從全大陸來看，北京市海淀區2016年每平方公里GDP產出為11.6億元，但天河區每平方公里GDP產出高達27.7億元，高於北京海淀、深圳南山，在全國三大科技強區中位列榜首。
廣州天河區區長陳加猛說，天河具有總部空間集聚顯著、價值鏈空間整合突出、現代服務產業特色明顯和智力資本密集度高等特點，具備良好的綜合創新要素和優良的創新環境，形成獨有的創新模式與創新機制。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。