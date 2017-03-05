廣州天河區GDP逾3800億 陸三大科技強區居首

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廣州天河區九屆人大第二次會議，亮出廣州「最大發動機」的發展成績單：2016年，天河區GDP超3800億元，增長9%，連續十年全市第一，佔廣州市的19.4%，佔廣東省的4.8%。

人民網5日報導，從GDP的地均產出來看，天河區2016年每平方公里GDP產出達27.7億元（人民幣，下同），深圳南山為20.5億元。

從全大陸來看，北京市海淀區2016年每平方公里GDP產出為11.6億元，但天河區每平方公里GDP產出高達27.7億元，高於北京海淀、深圳南山，在全國三大科技強區中位列榜首。

廣州天河區區長陳加猛說，天河具有總部空間集聚顯著、價值鏈空間整合突出、現代服務產業特色明顯和智力資本密集度高等特點，具備良好的綜合創新要素和優良的創新環境，形成獨有的創新模式與創新機制。

(旺報)