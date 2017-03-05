直搗冠脂妥偽藥工廠 新北檢約談3人

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新北地檢署偵辦「冠脂妥」偽藥案，查獲陳姓被告涉嫌販售，今天傍晚諭知以新台幣30萬元交保。另外，擴大追查潘姓被告涉嫌製造偽藥，直搗汐止製造工廠約談3人到案說明。

新北地檢署表示，檢察官指揮專案小組人員，今天在新北市汐止查獲醫技系畢業、涉嫌製造偽藥的42歲潘姓男子等人製造「冠脂妥」偽藥的工廠與倉庫。至於陳姓盤商被諭令以30萬元交保，將擴大追查偽藥來源，確保偽藥不再流入市面，維護用藥安全。

檢警調專案人員今天在汐止工廠查扣一批製造工具，除已經偵訊的潘男，並漏夜約談涉嫌與潘男共同製造偽藥的潘姓、陳姓、游姓等3人到案。

新北檢接獲衛生福利部食品藥物管理署通報，市面販售的冠脂妥（Crestor 10mg）膜衣錠，盒裝（批號MV503）疑似偽藥，涉及違反藥事法。

新北檢指派民生專組檢察官指揮偵辦，並邀食藥署、法務部台北市調查處、新北市刑警大隊組專案小組。檢方表示，冠脂妥適用於高膽固醇血症、高三酸甘油酯血症，為降低原發性高膽固醇血症的醫師處方用藥，誤服偽藥將影響健康。1060305

(中央社)