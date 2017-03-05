不是花瓶 劉昕妤準大三元助普門封后

「我要用冠軍證明自己不是花瓶。」普門美少女劉昕妤信誓旦旦，今天果然用實力做到，以14分15籃板9阻攻「準大三元」的數據，助隊74比58擊敗永仁，捧起隊史第2冠。

高中籃球聯賽（HBL）女子冠軍戰，兩支勁旅永仁高中和普門高中正面交鋒，劉昕妤在上半場就貢獻13分，其中三分球6投3中，下半場交給隊友羅培甄接管戰局，兩人全場合力轟下44分，都在高三最後1場比賽，沒有遺憾的離開HBL舞台。

身材高挑、長相甜美的劉昕妤在HBL早已是鎂光燈焦點，去年也入選U18亞青女籃國手，堪稱「又強又正」，但缺點就是不喜歡在禁區碰撞，有點浪費180公分高的身材。

不過劉昕妤今天特別在左手腕的貼紮上寫「硬起來」、「冠軍」，展現堅決的心態。

劉昕妤在今年Yahoo的HBL熱搜榜高居女子組首位，也為運動品牌拍攝服裝型錄，但劉昕妤對演藝圈這行沒有多大興趣，只想證明自己的球技，不要讓外界覺得是花瓶。

雖然劉昕妤不喜歡碰撞，這點讓教練廖哲億不太滿意，但子弟兵今天的表現，讓廖哲億大感意外。廖哲億笑著說，「她內線宰制力對球隊真的很重要，重點是企圖心，她今天真的願意做。」1060305

(中央社)