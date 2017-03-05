不是花瓶 劉昕妤準大三元助普門封后
「我要用冠軍證明自己不是花瓶。」普門美少女劉昕妤信誓旦旦，今天果然用實力做到，以14分15籃板9阻攻「準大三元」的數據，助隊74比58擊敗永仁，捧起隊史第2冠。
高中籃球聯賽（HBL）女子冠軍戰，兩支勁旅永仁高中和普門高中正面交鋒，劉昕妤在上半場就貢獻13分，其中三分球6投3中，下半場交給隊友羅培甄接管戰局，兩人全場合力轟下44分，都在高三最後1場比賽，沒有遺憾的離開HBL舞台。
身材高挑、長相甜美的劉昕妤在HBL早已是鎂光燈焦點，去年也入選U18亞青女籃國手，堪稱「又強又正」，但缺點就是不喜歡在禁區碰撞，有點浪費180公分高的身材。
不過劉昕妤今天特別在左手腕的貼紮上寫「硬起來」、「冠軍」，展現堅決的心態。
劉昕妤在今年Yahoo的HBL熱搜榜高居女子組首位，也為運動品牌拍攝服裝型錄，但劉昕妤對演藝圈這行沒有多大興趣，只想證明自己的球技，不要讓外界覺得是花瓶。
雖然劉昕妤不喜歡碰撞，這點讓教練廖哲億不太滿意，但子弟兵今天的表現，讓廖哲億大感意外。廖哲億笑著說，「她內線宰制力對球隊真的很重要，重點是企圖心，她今天真的願意做。」1060305
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。