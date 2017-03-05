小哥費玉清再開黃腔 自己都被笑翻
「小哥」費玉清不僅歌唱的好，還擅長說黃色笑話，近日陸網瘋傳一段他在台上開黃腔的影片，只見費玉清一說玩笑話，連自己都被自己笑翻，超爆笑內容吸引近2萬網友轉載，還被網友搞笑封為「汙妖王」。
費玉清在影片中說起拿手的黃色笑話，稱有一位老伯伯，年紀也不小了，卻結婚討了個年齡相差很大的小姑娘，街坊鄰居總要說幾句真話，萬一受騙上當怎辦，「老伯伯，你怎麼討了個這麼年輕的啊，這…這不好吧」、「您身體受得了嗎」。
老伯伯回答：「這有什麼關係，這跟就跟打麻將一樣。」鄰居驚問：「這怎麼會跟打麻將一樣？」老伯伯又答：「就是多吃、多摸、多碰，少放炮。」費玉清講完，連自己都樂歪。
叱吒歌壇45年的費玉清，近來動作頻頻，擔任明星導師的節目《天籟之戰》昨晚在中天上檔，6月份還要在台北小巨蛋連開3場個人演唱會，撂話會盡全力完美呈現，保證讓粉絲一飽耳福。
(中時電子報)
關鍵字：費玉清、
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