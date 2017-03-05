兒子涉販毒遭印尼警方擊斃 母親不知情

高志宏平常並未住在南屯區的租屋處，只有假日才回租屋處探視媽媽。（警方提供）

涉及跨國犯毒的高志宏，目前設籍在台中市南屯區文昌街，家中媽媽並不知道他涉及跨國販毒，只知道他在外面工作，平常住在逢甲夜市附近，只有假日才會回到文昌街家中；他還有一位弟弟。高除97年涉及一起過失傷害外，警方並未列管，屬於無記事人口。

警方指出，35歲的高志宏，戶籍地是一處出租的公寓，平常只有媽媽住在該處，媽媽說只知道他在外面工作，平常住在逢甲夜市附近，只有假日才會回到文昌街，媽媽並不知道他在外面做什麼？鄰居對他也很陌生。

警方表示，今天晚上訪查高志宏的母親，他的媽媽並不知道兒子在做什麼事。警方要高志宏的媽媽明天打電話問一下外交部，詢問高志宏的現況；對於高嫌於逮捕過程中，因拒捕遭印尼警方槍擊後送醫不治，他媽媽完全不知情。

高志宏媽媽聽到兒子在外發生意外，神情十分緊張，卻不知所措。警方將從旁協助，儘速釐清相關案情及協助善後。

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(中時)