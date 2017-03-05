童軍節大狂歡 千名童軍齊聚枋寮高中
屏東縣今年擴大慶祝3月5日童軍節，14所國中、8所國小、7個社區童軍團等千名童軍齊聚枋寮高中一同歡慶，盛況空前的場面宛如1場嘉年華大會，活動中還配合12年國教多元課程社團教學，設計出銜接高級中等學校及國民中學的童軍教育，可謂是童軍新紀元。
縣府表示，今年大會主題是「活力枋寮，希望童軍」，藉由慶祝童軍節，增進童軍伙伴友誼，除培育優秀、健康活潑情操外，也遵行教育部政策，配合12年國教多元課程社團教學設計。
會中，海濱國小潘玟妤同學榮獲屏東縣105年優秀童軍獎章，洪瑞妡同學也榮獲中華民國童軍總會105年吳故常務理事兆棠博士紀念獎學金；2人都表示，他們透過參與童軍活動，不僅打開學習視野，也增加責任心及榮譽感。
會終，大會舉行會旗移交儀式，由107年承辦學校來義高中簡志明校長代表接下會旗，簡校長大力揮舞會旗，表示將繼前人的腳步，努力籌辦，歡迎明年到來義高中來玩。
(中時)
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