WBC》普洛法三安猛打賞無用 荷蘭熱身賽2比4吞敗

普洛法今熱身賽單場3打數3安打繳出猛打賞表現。(林勝發攝)

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經典賽A組最後一場官辦熱身賽，由尚武隊對上荷蘭，荷蘭雖然首局就靠著安打串聯先馳得點，但下半局隨即被扳平比數，第5局尚武隊更轟出2分炮之後一路領先，最終以4比2擊敗荷蘭。

荷蘭首場官辦熱身賽以11比1大勝尚武隊，此役首局也展現攻勢，西蒙斯與普洛法接連敲出安打，率先攻下1分，不過先發投手英特馬(Orlando Yntema)卻也被接連敲安，還包含1支三壘安打，被扳平戰局。

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荷蘭第5局靠著普洛法的二壘安打再添1分，要回領先，但下半局又風雲變色，第二任投手蘇柏倫(J.C. Sulbaran)，被尚武隊打者一棒敲出2分炮，使尚武隊逆轉戰局，第7局荷蘭第三任投手德布勞克(Tom de Blok)又被擊出1支二壘安後，尚武隊再靠著高飛犧牲打添得保險分，終場以4比2力克荷蘭。

荷蘭此役，雖然全場擊出10支安打，比尚武隊的7支還多，可惜攻勢無法連貫，9局上半還一人出局攻占滿壘，卻出現雙殺打瓦解攻勢；效力遊騎兵的普洛法，單場3打數3安打，表現最亮眼。9局下半荷蘭隊要求打完，由范米爾(Loek van Mil)投1局被擊出1安無失分。

(中時電子報)