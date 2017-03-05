楊丞琳遇晨哥不耍帥 MV當小女人
歌手楊丞琳跨刀演出中國大陸歌手魏晨新歌「不變」MV，向來被粉絲暱稱為「丞哥」的她，笑稱MV遇到「晨哥」魏晨就不能耍帥，專心當小女人就好。
魏晨出道10年，將推出新專輯「旅程」，首波主打「不變」試圖表達魏晨10年歷程，MV由導演黃中平操刀，魏晨構思MV劇本，與導演多次越洋討論劇情，只為拍出這段橫跨10年歲月的故事。
MV背景設定2007年，魏晨飾演剛出社會的攝影師，每天上班經過公園，用鏡頭記錄風景，公園另一頭則有個天天來畫畫的女生。某天攝影師從鏡頭看到她，有種悸動感，放下相機遠遠凝視，隨著暖心歌曲旋律，展開浪漫故事。
楊丞琳擔任MV女主角消息曝光後，雙方粉絲都很期待，好奇兩人會激出什麼火花。被粉絲喊「晨哥」的魏晨強碰「丞哥」，到底誰才是哥呢？楊丞琳笑說，「遇到魏晨我就不能耍帥了，專心當MV裡的小女人就好」。
魏晨與楊丞琳是第2度合作，兩年前首次搭檔合作音樂會，這次合拍「不變」MV，兩人再續音樂前緣，攜手上演「10年旅程、初心不變」的浪漫戲碼。1060305
(中央社)
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