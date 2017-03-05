義天主教堂在台募款 道教徒捐兩萬歐元
義大利中世紀古蹟聖本篤教堂，去年10月底毀於地震，修士來台募款重建，獲得熱烈迴響，還有1位道教徒慷慨捐出兩萬歐元（約66萬台幣）。
遭震毀的教堂位在義大利中部的諾西亞（Norcia），因相傳是聖本篤故鄉頗負盛名。修道院院長尼瓦科夫（Prior Benedick Nivakoff）今天上午在台北天母天主堂主持彌撒，並在周末兩天舉辦兩場募款茶會，在會中拍賣修會自釀的諾西亞啤酒，和自錄的聖歌CD。
由於震災後諾西亞啤酒所剩無幾，這次來台拍賣的數量只有12瓶，現場投標踴躍，一位台中的江先生就標下其中3瓶，參與者甚至有不少來自美國、阿根廷的海外台僑。
尼瓦科夫表示，雖然他來台時間很短，但已深深感受到台灣人的熱情善良，迫不及待想將來台見聞，帶回去與義大利教友分享。
他也特別感謝駐教廷大使館全力協助這次募款，以及當初震災一發生，大使李世明立刻前往探視，讓修會感到很溫馨。
另有不少民眾看到報導主動來參加，83歲的沈木泉，一早專程從台南搭車北上，因為周日來不及去銀行提款，用支票方式捐出兩萬歐元。
沈木泉表示，他自己是道教徒，但感佩義大利天主教會勸人為善的精神，他希望藉著捐款，表達台灣人的心跟義大利災民站在一起。
來自美國的鄭時寧小姐則以一萬歐元（約33萬台幣）買下聖歌CD，她表示本身是天主教徒，能替重建古蹟教堂奉獻己力，覺得很有意義，她也告訴尼瓦科夫，之後會在美國繼續籌款，贊助修會未來的相關活動。1060305
(中央社)
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