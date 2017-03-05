毒品案 聯隊長王德揚：身為基地指揮官才自請處分

毒品案至今事隔14天持續延燒，在台北軍方下達清泉崗基地封口令後，今天由聯隊長王德揚率領士官長黃彥淵、政戰主任施勝德等相關人員召開記者會，外界質疑是否因檢方查出涉毒不法才自請處分，他強調，自己身為基地指揮官，因染毒疑雲造成軍譽受損及社會大眾的不安，責無旁貸才自請處分。

王德揚表示，2月20日發現疑似毒品白色粉末後，均依照相關程序逐級回報及處置，無任何隱瞞情事及延誤，係屬聯隊自查案，他更主動率全營隊各級單位主管驗尿，以表達堅決反毒的決心，針對後續調查也都全力配合檢調，包括監視錄影器、所有進出紀錄全數不保留，希望早日揪出不肖分子、汰換染毒國軍。

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(中時)