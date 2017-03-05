籲小英落實土地轉型正義 龍船里加入反掩埋場行列

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龍船成立「反對有毒廢棄物固化掩埋場自救會」。(曹婷婷攝)

立委王定宇允諾會全力監督中央絕不讓步。(曹婷婷攝)

爭議多時的台南龍崎牛埔擬設事業廢棄物處理中心，原本僅里長陳永和及少數當地人關心的事，繼環團支持聲援，「厝邊」龍船里今天也站出來成立「反對有毒廢氣物固化掩埋自救會」力挺，並號召市區鄉親齊來關心，呼籲總統蔡英文落實土地轉型正義。

龍崎興設掩埋場場址位於二仁溪上游，當地還有活動斷層行經，學者、專家評估後，都認為此地並不適合建造掩埋場，地方上反對、贊成聲音都有，爭議不休10餘年。

龍船居民今天成立「反對有毒廢氣物固化掩埋自救會」，由龍船里里長余福雄擔任召集人，此外，立委王定宇、環團、教師界，還有來自東區、南區里長近200人站出來。

5年前長輩一席「土地要埋毒，卡緊回來」，經營事業有成的陳永和返鄉，不信政府竟點頭在水源區上游蓋掩埋場，隻身力抗，前年甚至返鄉參選里長，他說，原本僅一人，陸續獲得環團、厝邊力挺，希望能有更多人齊來關心守護這塊土地。

自救會總幹事高清南表示，市府曾於2011年5月向中央要求暫緩執行經濟部所提的這起掩埋場規畫案，當時閣揆吳敦義裁示各單位繼續協調，若無法達成共識，就不進一步推動，如今綠營已經全面執政，總統蔡英文更有必要在土地轉型正義上做出宣示，確保環境永續。

立委王定宇表示，掩埋場開發許可執照迄今已展延3次，這次期限是5月，現在是關鍵時刻，將全力緊盯，他承諾全力監督，會要求中央絕對不可再讓步，務必終止該計畫案，化解地方長期紛爭。

(中時)