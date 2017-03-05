轎車自撞撞壞測速桿　屏東交警將求償

轎車自撞撞壞測速桿。（警方提供）

轎車自撞撞壞測速桿。（警方提供）

上月22日凌晨時分，屏187縣道來往東港、崁頂路段，發生一起自撞車禍，車主疑因疲勞駕駛先是車頭撞上安全島的路燈，後因撞擊力過大車尾甩了180度撞上測速照相器，車上4人無受傷但測速桿整支斷裂，屏警交通大隊表示將向對方求償，也呼籲民眾行車安全，勿存僥倖心態。

東港警分局表示，該路段筆直，常有超速情形易生車禍，請民眾務必遵守速限，小心駕駛，維護彼此生命安全。

(中時)