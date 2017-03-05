吉林民眾示威抗議薩德 高喊抵制韓貨

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中國大陸吉林省今天有數十民眾示威抗議，他們高舉毛澤東主席海報，呼籲抵制南韓商品，以反制南韓的樂天集團。

法新社報導，南韓零售業巨頭樂天集團上月28日簽約提供土地讓美國設置飛彈防衛系統後，大陸的反彈聲浪愈見激烈。

部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德系統）的計畫是為防範北韓造成的威脅，但北京當局擔心，此舉將有損大陸軍事能力。

吉林省北部這些示威民眾高喊：「拒絕薩德！抵制韓貨！愛國從我開始！共產黨萬歲！」

大陸全國各地皆發起類似示威活動，同時樂天在大陸的投資事業也遭遇多起挫敗，包括耗資26億美元的主題樂園計畫，在上月遭政府勒令中止，公司網站也遭網路攻擊。

大陸民眾要求北京當局恩威並施的聲浪增強，主張利用廣大市場對南韓施壓，使他們放棄薩德計畫。

樂天集團這次背負的風險也相當大，他們自1994年至今，已在大陸的營運投資逾87億6000萬美元。（譯者：中央社廖禹揚）1060305

(中央社)