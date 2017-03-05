李大維：外交主要挑戰 川普及中國大陸

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外交部長李大維明天將赴立法院外交委員會報告，李大維在書面報告中指出，目前外交所面臨的主要挑戰，包括美國新總統川普上任帶來的新政策，以及中國大陸持續施壓。

李大維在報告中指出，當前全球事務的發展趨勢為「快」與「複雜」，未來面臨的挑戰將更加嚴峻，中華民國要面對的主要挑戰，首先就是川普上台後，宣布美國退出「跨太平洋夥伴協定」（TPP），近來美國與中國大陸領導人間的互動也值得關注。川普政府未來對亞太地區的戰略，都將影響台灣政經情勢與兩岸關係發展。

李大維表示，其次，「中國大陸因素」將持續影響中華民國對外關係及國際參與，中國大陸施加的壓力始終存在，近來陸續發生聖多美普林西比斷交、奈及利亞等事件，中國大陸限縮台灣國際空間的力道更強、手段更靈活，將採「持續壓，加大拉」策略，未來一年對外關係將面臨更嚴峻挑戰。

李大維在報告中也提到，北韓試爆核武與試射飛彈、美國將在南韓部署薩德飛彈系統與南海情勢緊張等，使亞太區域安全與穩定面臨威脅；全球經貿保護主義聲浪升高，也影響區域經貿統合，美國新政府宣布退出TPP、英國脫離歐盟等，都可能衝擊台灣對外貿易。

對於因應挑戰的做法，李大維表示，將持續秉持「踏實外交」的精神，採取鞏固邦誼、強化台美關係、深化與日本和歐盟等理念相近國家的交流與合作、增進新南向政策國家間的關係、持續推動實質參與國際組織、捍衛南海主權等措施。

至於外界關切今年台灣是否能第9度獲邀以觀察員身分出席「世界衛生大會」（WHA），李大維表示，已持續向世界衛生組織（WHO）表達希望循例受邀的立場，也將爭取友邦及理念相近國家的支持。1060305

(中央社)