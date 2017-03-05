張國立：陸網民舉報藝人 價值觀非常好

中國大陸全國政協委員、名演員張國立今天說，有極個別港台藝人「掙完這邊（大陸）的錢，回去就罵（大陸）」。他聲稱，網民會自動反映這類情況，「反映的是非常好的價值觀」。

行政院大陸委員會過去曾呼籲對岸，政治因素不介入兩岸藝文影視交流合作。對於文化藝術創作，雙方應尊重彼此想法。

中國大陸全國政協今天進行分組會議，張國立隸屬的藝文界別下午開放媒體旁聽。他在會中發言時，作上述表示。

張國立說，絕大部分港台藝人和影視投資者，都是「旗幟鮮明地反對分裂」。但也有「極個別的人」是「掙完這邊的錢，回去就罵」。而中國大陸有些平台可能出於廣告商或收視率要求，「還是有這樣的藝人在我們整個電視、電影螢幕上出現」。

他又說，「『愛國』是我們的核心價值觀」。中國大陸網民如今會自動反映這類情況，在個人層面、在價值觀上，「反映的是非常良好的價值觀」。其中「有個叫『愛國』，網民都做得特別好」。

先前台灣藝人戴立忍被中國大陸網民無端指為台獨而遭換角，行政院大陸委員會曾發表聲明指出，政治因素不介入兩岸藝文影視交流合作。對於文化藝術創作，雙方應尊重彼此想法，盼各界能理性看待兩岸合作的電影作品。

陸委會當時並強調，兩岸影視創作各具特色，透過合作拍攝電影作品，兩岸人民更能夠豐富影片創作的內容。1060305

(中央社)