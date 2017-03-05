韓媒：涉電信詐騙台灣女車手不願曝光

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南韓SBS電視台今晚報導，在南韓涉嫌電信詐騙案被捕的台灣少女江芸儀，因要求南韓警方不要通報駐韓國台北代表部，而曾經一度被傳為失蹤。

SBS電視台報導，江女在京畿道水原市某銀行匯款給中國詐騙集團後，當場被南韓警方逮捕，已被送進拘留所接受警方調查，當案情查明後，將接受司法審判。

報導指出，由於南韓和台灣無邦交，同時雙方也沒有簽署人犯引渡協定，因此雙方在逮捕對方國籍犯罪人後，並沒有通報對方的義務。

SBS報導，江女被警方逮捕後，懇求警方勿通報台灣的家人，以及在首爾的駐韓國台北代表部。

南韓警方人士對中央社記者透露，在南韓，電信詐騙案通常由警察署智能犯罪搜查團隊負責調查，將視涉案情節的輕重，由法院量刑。

這名警方人士說，10多年以來，時有台灣人前來南韓涉電信詐騙案，台灣人通常在電信詐騙案中扮演在提款機領取鈔票的「車手」角色。曾經一度，同時有逾百名以上的台灣人因電信詐騙案而在南韓坐牢。

他說，因韓台雙方尚未簽署司法互助或引渡協定，涉案台灣人均在南韓接受司法審判，並於服刑期滿後返回台灣。

駐韓代表處正持續關注此一事案的發展，並將於明天由駐韓警政秘書林智偉和法務秘書鍾俊山前往拘留所探望江女等，並將給予必要協助。1060305

(中央社)