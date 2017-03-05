MECO人事隨政局異動 菲議長：違反一中
菲律賓媒體報導，菲國參議長皮曼德爾（Aquilino Pimentel III）指控馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）人事異動違反「一個中國」政策，並指示參議院外交委員會進行調查。
「菲律賓每日詢問者報」（The Philippine DailyInquirer）今天報導，皮曼德爾最近提出第302號決議案，要求參議院調查MECO強迫前政府職員隨著政權的轉移而辭職情事。
皮曼德爾說，MECO本是民間屬性的機構，要求職員與政權同進退的作法，等同視他們為「政治任命」的官員，賦予MECO「官方屬性」，因此有違一個中國政策。
菲律賓總統杜特蒂上任後，指派競選團隊成員之一巴納佑（Angelito Banayo）接任MECO理事主席，兼任菲律賓駐台代表，他雖視工作需要不時往返台菲兩地，但待在台灣的時間比較長。
皮曼德爾也在決議案中警告馬拉坎南宮勿干預MECO理事會人事，此舉將「消除MECO作為民間機構的地位」。
他更警告，違反「一個中國」政策將危及菲律賓與中國大陸的關係，「如有必要，菲國應立新法避免有關一個中國政策可能引起的外交議題與問題。」
MECO向中央社記者表示，將於明天發表正式回應。1060305
(中央社)
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