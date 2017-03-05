鄧超怨沒被正眼看！孫儷穿古裝領獎 驚呆全場

孫儷身穿古裝戲服出席頒獎典禮。（圖／翻攝自騰訊視頻微博）

大陸女星孫儷以《後宮甄嬛傳》紅透半邊天，精湛演技的她，陸續演出《辣媽正傳》、《羋月傳》等戲劇，近日則投入新戲《那年花開月正圓》拍攝，孫儷為詮釋劇中「周瑩」在江湖闖蕩的聰明智慧與幹練，還被丈夫鄧超怨沒被正眼看，而日前孫儷出席「2017年中國電視劇品質盛典」，還直接穿著戲服現身領獎。

孫儷全心投入新戲拍攝，還曾被鄧超怨沒被正眼看。（圖／翻攝自騰訊視頻微博）

孫儷日前出席「2017年中國電視劇品質盛典」時，以《那年花開月正圓》的古裝妝扮現身，由於劇組和典禮都在上海，加上換穿整套古裝要耗費很多時間，行程滿檔的孫儷就乾脆穿著古裝戲服出席，典禮結束後再趕回劇組拍戲，敬業態度大獲好評。儘管孫儷身穿水藍色古裝現身，依舊展現她的優雅氣質。

孫儷全心投入新戲拍攝，丈夫鄧超探班時只見孫儷蹲在地上認真讀劇本，讓鄧超怨：「每天就是看劇本，劇本哪有我好看啊」，透露沒被正眼看，還直呼：「那年花開月正圓，好長」，而孫儷也曾曬出劇本照，充滿密密麻麻的標籤紙和筆記，敬業程度更是讓不少演員都敬佩不已。

(中時電子報)