德州年度能源大會 周一舉行

德州年度能源大會（CERAWeek）周一在美國休斯頓熱鬧登場。石油輸出國家組織（OPEC）與非OPEC聯手減產成功提振油價之際，美國頁岩油商趁機增產而被OPEC視為扯後腿。彼此能否化解歧見，被視為OPEC能否重振油價的最後一塊拼圖。

紐約西德州原油4月期貨價上周五上漲1.4％，每桶收53.33美元。目前油價已較去年大會舉行時水準大漲70％。因為OPEC與7大非OPEC產油國去年11月同意聯手減產，結束2年價格戰而重振油價。

但美國頁岩油商趁機增產，大幅抵銷OPEC減產以穩定油價的努力，令近期油價承受很大壓力而呈橫向整理走勢。IHS Markit副董事長耶金（Daniel Yergin）說，雖然各主要產油勢力正努力讓油市趨向供需再平衡，但今年油市的氛圍將有所不同。

石油價格戰讓休士頓的地位不斷上升。今年出席大會的OPEC成員國石油部長人數是去年的2倍，還有俄羅斯與印度石油部長也會出席。

(工商)