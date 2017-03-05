HBL》雙山再鬥 高國豪飆分率松山復仇成功

松山高中高國豪飆分，率隊奪冠。（林宋以情攝）

松山高中與南山高中連續兩屆在冠軍賽碰頭，上屆連勝闖進冠軍賽的松山，卻在最後一戰不敵南山，無緣隊史第5座冠軍，本屆捲土重來，高一就嚐過冠軍與MVP滋味的高國豪，像是找回初衷，高中生涯最終戰狂飆38分，率隊以74比62獲勝，洗刷去年飲恨的遺憾。

松山勇奪隊史第5冠，全隊衝進場中慶祝。（林宋以情攝）

松山高中全隊剪下籃網，興奮慶賀奪冠。（林宋以情提供）

第6度打進HBL冠軍賽的松山高中，只在上屆空手而回，就是不敵南山高中，本屆再度狹路相逢，儘管教練黃萬隆喊出「備戰364天，天天平常心」，但松山的求勝與復仇心，一開戰就展露無遺，「雙槍」高國豪、陳宏哲首節就輪流開火，迅速取得領先優勢，首節打完松山以16比11領先。

次節松山「雙槍」持續發威，搭配菜鳥林勵外線冷箭，加上2公尺長人林正頂替犯規過多的呂蔡瑜倫，成功壓制南山長人吳沛嘉的內線威力，「綠色神盾」的防守威力讓南山第二節只拿9分，中場打完以34比20略為拉開比數。

下半場易籃再戰，高國豪得理不饒人，持續遠投近切，更帶動全隊火力，不只陳宏哲，專注中距離的王福堯也挹注5分，一度將比數拉到23分差距，儘管南山吳念哲連續2個三分球還擊，但高國豪再展外線火力，單節進帳14分，率隊再度拉開比數，前三節打完，松山以58比39大幅領先。

南山第4節奮力追分，帶著4次犯規的李家慷連下5分，也帶動全隊追分氣勢，一度追近比分到12分差距，但高國豪關鍵時刻搶分，讓松山仍維持領先優勢，並奪下最終勝利，隊史6度進軍HBL冠軍賽，勇奪第5冠。

(中時電子報)