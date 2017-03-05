SBL》冠軍戒助威 台啤橫掃金酒晉級

才拿下年度最佳進步獎的于煥亞，隨即打出優異表現幫助台啤晉級季後賽次輪。(中華籃協提供)

帶著賽前頒發上季冠軍戒指的興奮氛圍，台啤5日在剛獲第14季年度最佳進步獎的「阿亞」于煥亞攻下20分，李恩也有14分、24籃板的貢獻下，終場78比64宰爆金酒，在季後賽首輪取得3勝0敗戰績，率先宣告晉級！

能夠連兩場季後賽都以懸殊差距贏球，台啤教練周俊三歸功於防守策略成功，尤其是針對金酒洋將「飛魚」菲爾普斯的特殊防守，加上失誤降低，才有辦法順利晉級第2輪，「可是我們不滿於此，還想繼續往上走！」

周俊三也發揮幽默感，先是故意裝作不知道于煥亞拿什麼年度獎項，接著阿亞能夠得獎，完全歸功給三哥自己，理由竟是，「要不是我給阿亞那麼多上場時間，他也不可能得獎，所以他應該最需要感謝的人，絕對是我！」

隨後周俊三才開始認真回應，「我想天底下沒有白吃的晚餐，我知道阿亞在訓練上付出很多，也很充分，我想今天他可以拿到年度進步獎，接下來目標就該放在年度第一隊，事在人為，我相信他還可以更好。」

台啤全隊(包含歐布萊恩)賽前進行頒發上季冠軍戒指儀式。(中華籃協提供)

于煥亞一開始很「官腔」感謝了台啤球團、教練與隊友，直到被媒體逼問，才很不甘願說出，「好啦，還有女朋友啦！」當場讓一旁訪問的女友，也就是緯來體育台記者李逸涵表情相當尷尬，卻洋溢著幸福感。

「我想今天能獲最佳進步獎，代表日後我要面對更強、更針對性的防守，我必須更加突破才行，」于煥亞說，「至於三哥希望我把目標放在最佳五人，我不想太多，就上場打球，一邊照正常方式打，一邊努力跟蔣淯安學習。」

4日頒發年度獎項的兩個得主(宋宇軒、菲爾普斯)，效力球隊都輸球，幸好這個「獎項魔咒」未影響到于煥亞，只是一旁的周俊三聽到，馬上就說，「其實真要擔心的人是我，畢竟阿亞先前兩次拿下單周最佳球員，都出現不少狀況。」

台啤將於11日在板橋體育館登場的7戰4勝制季後賽第2輪，遭遇例行賽排名第2且在首輪輪空的新北裕隆，爭搶晉級今年SBL冠軍賽資格。

(中時電子報)