中方反制薩德 韓稱將採行動應對

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南韓因擬部署薩德反飛彈系統與大陸關係持續緊繃。路透5日報導，南韓產業通商資源部部長周亨煥5日表示，韓國會依據國際法律，對任何違反中韓自貿協定和世界貿易組織（WTO）的不公平行為採取行動。

路透報導，周亨煥是在訪問美期間發表上述言論。周亨煥還表示，他對於最近北京採取的行動感到憂慮。

周亨煥稱，韓國政府部門將開始每日檢查涉及出口中國的相關貿易，對於雙方任何貿易上的變化盡快採取行動，以反制不公平行為。

對於南韓堅持部署薩德，大陸外交部發言人耿爽1日曾表示：「我們希望韓方珍視中韓關係發展取得的寶貴成果，正視中方合理關切，傾聽民眾呼聲，停止薩德相關部署進程，避免對兩國關係和雙方經貿合作、人文交流造成更嚴重的負面影響。

(旺報)