網路男蟲專騙輕熟女 得手上千萬買跑車養女友

網路男蟲劉姓男子（中）在網路搭訕輕熟女，誘騙投資，等款項入帳後即提領一空，斷絕聯繫，至少詐騙4人得手上千萬元。（胡欣男翻攝）

劉嫌將騙來的錢拿去買跑車炫富。（胡欣男翻攝）

警方逮人並查扣相關贓證物。（胡欣男翻攝）

劉嫌搭訕女網友後，會每天傳訊噓寒問暖取得信任。（胡欣男翻攝）

無業男子劉姓男子缺錢花用，用通訊軟體搭訕輕熟女網友，每天噓寒問暖博取好感，再自稱專門替企業作帳，可協助投資，取得女網友帳戶後，再誘騙貸款累積「投資本錢」，等錢入帳迅速提領一空。刑事局逮捕他，發現他至少騙了4名女子，得手上千萬元，依詐欺罪送辦。

41歲劉嫌供稱做過快遞工作，目前無業，他家住新莊，女友在台中，他將騙得的錢都花在女友身上，買名牌包等奢侈品，還大手筆買了200多萬的infiniti g37s跑車，用來接送女友炫富。警方查扣該車，並在車內搜到現金8萬多元，另查扣存摺、提款卡、手機等。

警方調查，劉嫌前年開始透過微信、BeeTalk等通訊軟體，隨機搭訕女網友，年齡多在30至35歲之間、小有存款財力的輕熟女。他耐心培養交情，天氣冷就傳訊關懷：「你的身子總讓人不放心」，取得對方信任，之後再誆騙他白天在聯合徵信中心上班，晚上替企業作會計。

他告訴女網友，因工作之便，可協助理財投資，保證幾個月後獲利翻2至3倍，要女網友將存摺與提款卡交給他「操作」；之後他再以資金本錢不夠為由，誘使女網友貸款，等款項入帳後他迅速領走，再刪除通訊軟體帳號斷絕聯繫。

曾有被害人質疑「哪有這麼好康的事？」劉嫌還會裝可憐讓對方卸下心防，傳訊稱：「你要理我就理我，不理我，我會選擇閉嘴。」對方見他誠懇的態度，又繼續淪陷，甚至甜蜜傳訊，「只要能看到你，做什麼都是幸福的」迫切想約劉嫌見面。

其中1名經營藥妝店的輕熟女，被騙了近300萬元，去年底憤而報案。刑事局日前至劉嫌台中女友住處逮人，發現他至少詐騙4名女網友，初估不法獲利上千萬元，但他落網時僅剩跑車內的8萬多元現金，其餘都在1年內花完，訊後依詐欺罪移送，並循線擴大偵辦。

(中時)