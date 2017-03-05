燒烤店掰！北市住宅區餐飲業擬禁用煤炭、木柴
北市府為打造低碳城市，由環保局擬訂《台北市宜居城市自治條例》草案，除了推動禁行二行程機車，為確保住家空氣品質，未來住宅區內的餐飲業者，不得使用瓦斯或電子以外的燃料，因此使用柴燒及炭火的比薩、燒烤等業者，未來將退出住宅區，違者處3萬到10萬元罰緩，預計2019年上路。
環保局副局長盧世昌表示，過去師大商圈周邊民眾常反映，有業者使用柴燒比薩、炭火烤肉，造成嚴重空氣汙染，民眾甚至擔心木柴燃燒氣體有致癌物質，但現行法令只限制「味道」，盼市府能將這部分納入法規限制。
環保局評估，住宅區以住家為主，儘管有部分餐飲業，禁用瓦斯、電子以外的燃料，還在合理範圍內，因此未來住宅區不得使用木柴及煤炭等燃料。此外，餐飲業者也需設置氣設備、油煙、異味、廢汙水等汙染防制設備，排除油煙異味等汙染。
盧世昌表示，自治條例上路後，使用瓦斯或電子以外的燃料的餐飲業者，或是未設置污染防治設備者，都將處以3萬元至10萬元罰緩。
另外，北市規劃「1線6處2轉運」空品禁區，將在新生南路、松江路，市府、台北轉運站，以及台北101大樓、國父紀念館、故宮、中正紀念堂、忠烈祠及陽明山草山公園等6大觀光景點，禁止15年以上柴油大小客貨車、二行程機車等高汙染車輛駛入，違者開罰500元到2000元，今年7月試辦。
盧世昌說，自治條例正在預告中，預計4月初送市政會議，通過後將送市議會審議，預計2019年上路，會給業者及民眾一些準備時間。
(中時)
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