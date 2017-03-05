WBC》秋山翔吾9上代打建功 日本隊擊敗歐力士

日本隊今進行經典賽前最後一場熱身賽，終場以5比3擊敗歐力士。(報系資料照 鄭任南攝)

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備戰即將開打的經典賽，日本隊今天(5日)與日職歐力士隊進行最後一場熱身賽， 日本隊前8局只靠鈴木誠也的3分炮轟下分數，直到9局上秋山翔吾代打掃出三壘安打，突破平手僵局，同時靠著8任投手的有效壓制，最終日本隊就以5比3勝出。

此戰日本隊由藤浪晉太郎掛帥，但首局就遇上亂流，讓首名打者西野真弘選到保送後還盜上二壘，下一棒安達了一採犧牲觸擊造成藤浪失誤，歐力士先馳得點，接著吉田正尚再掃出帶有打點的安打，歐力士取得2比0領先。

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日本隊打線首局受到金子千尋壓制，2局上面對歐力士第2任投手近藤大亮，中田翔、坂本勇人連敲2安後，22歲外野手鈴木誠也掃出左外野方向的3分全壘打，日本隊3比2超前比數，但近藤大亮隨即回穩，連續解決11名打者。

藤浪晉太郎此戰先發2局，被敲2支安打，投出2次保送，失2分，平野佳壽接著中繼1局無失分，4局下日本隊換上岡田俊哉，接連被小谷野榮一、若月健矢敲出安打，歐力士3比3扳平戰局。

在鈴木誠也2局上的全壘打後，日本隊連續15人次無法上壘，直到7局上才由坂本勇人敲出安打，接著鈴木誠也選到保送，日本隊攻佔一、二壘但無功而返，9局上攻勢再起，先靠安打、保送上壘，秋山翔吾在2出局後代打掃出三壘安打，日本5比2超前比數，最終也拿下勝利。

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此戰日本隊共動用8名投手，全場被擊出6支安打、送10次三振，除了藤浪晉太郎、岡田俊哉外，平野佳壽、增井浩俊、松井裕樹、千賀滉大、宮西尚生、秋吉亮輪番登板都未失分，其中松井裕樹中繼1局連飆3K，千賀滉大投了1.2局也送出3次三振。

(中時電子報)