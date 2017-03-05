HBL男子 高國豪38分率松山奪隊史第5冠

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HBL男甲級冠軍賽，松山高中靠著後衛高國豪攻下全場最高的38分，外帶10個籃板，以74比62擊敗衛冕的南山高中，完成甜蜜的復仇，摘下隊史第5座冠軍盃。

松山曾經在97學年度到99學年度拿下HBL男甲級至今唯一的3連霸，103學年度第4度摘冠，去年在冠軍賽敗給南山，今年完成復仇，贏得隊史第5冠。1060305

(中央社)