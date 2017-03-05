史帝芬金嘲弄川普 稱歐巴馬親自竊聽

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美國總統川普宣稱川普大樓去年在總統大選前遭竊聽，指控是歐巴馬陰謀。驚悚小說大師史帝芬‧金發推文嘲弄川普說，歐巴馬的陰謀可不只這一樁，而且他從未離開白宮。

倫敦「每日郵報」（Daily Mail）報導，69歲史帝芬‧金（Stephen King）今天連發3個推文，推測歐巴馬不只竊聽，而且是本人潛入動手，他的太太蜜雪兒還幫忙把風。

史帝芬‧金寫說：「歐巴馬不只竊聽川普電話，他還自食物冰櫃裡偷走草莓冰淇淋。」

好賣弄懸疑的史帝芬‧金又寫說：「歐巴馬本人竊聽川普電話！穿上愛迪生聯合電力公司（Con Edison）工作服潛入，接電線時，蜜雪兒負責把風。悲哀！」他模仿川普的語氣。

最後，史帝芬‧金寫說：「川普必須知道，歐巴馬從未離開白宮！他躲在櫃子裡，手上有剪刀！」

網友熱烈回應，接力開玩笑說：「你幹嘛這樣推文？他現在可知道了。」、「要害怕、好害怕。」、「不要忘了＃希拉蕊，她是給點子的人！」（譯者：中央社羅苑韶）1050305

(中央社)