李克強首提港獨 官方解讀：對國家負責
中國大陸國務院總理李克強今天提出政府工作報告，在解讀報告的記者會上，媒體最關注「港獨」及軍費具體金額的議題。
中國大陸12屆全國人大會5次會議今天開幕，政府工作報告中首次涉及「港獨」，李克強說「港獨沒有出路」。
這份「政府工作報告」起草組負責人、國務院研究室主任黃守宏今天下午在國務院新聞辦公室舉行的記者會上，對於香港媒體詢問為何會提到「港獨」時表示，「這兩年，特別是去年的一些情況表明，『港獨』的言行是有的」。
他強調，「香港的繁榮發展離不開祖國強大後盾的支持」，「『港獨』是違背包括香港同胞在內的全中國人民利益的」，李克強的表述「是對國家負責任，也是對香港同胞、對香港的前途負責任」。
黃守宏未具體說明哪些「港獨」言行。不過，去年10月兩名香港立法會議員宣誓就任時，自行改變誓詞，把「CHINA」讀成「支那」，又披上寫上「HONG KONG IS NOT CHINA」的旗幟，結果被指宣誓無效。
此外，今年全國人大會議上，國防預算出乎意料沒有如往例般在開幕前公布，引起不少媒體揣測。
有外媒在國新辦的記者會上詢問2017年軍費的具體金額，黃守宏未正面回答，僅要這名記者向有關部門瞭解或看財政預算報告，並重申大陸的國防費用占GDP的比重「大大低於國際平均水準」、軍費「成長費用並不高」。
中國大陸全國人民代表大會發言人傅瑩4日表示，2017年中國大陸國防預算較2016年成長7%左右，占國內生產毛額（GDP）的1.32%左右。以此估計大陸2017年的國防預算，將增加到約人民幣1.02兆元（新台幣4.6兆元），首度突破1兆元大關。1060305
(中央社)
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