國人在印尼販毒拒捕被槍斃 刑事局追在台共犯
印尼國家緝毒局本月1日在雅加達近郊，逮捕涉嫌販毒的我國籍男子劉、高姓男子，其中高疑似攜帶槍械，試圖反抗拒捕，緝毒局幹員當場在咖啡廳開槍將他擊斃。我刑事局指出，懷疑毒梟金主在台灣，我方與印尼交換情資，深入追查中。
42歲劉嫌與35歲高嫌被查出去年8月起，經常共同搭機前往港澳，再轉往大陸，懷疑是至大陸接洽毒品貨源，再由幕後毒梟安排走私至印尼交易，前後交易毒品量達數十公斤。警方認為兩人僅是藥腳交通，目前正與印尼警方密切聯繫，追查在台共犯。
這是半年來，印尼警方擊斃的第3名台灣毒販。去年11月中，印尼緝毒幹員與國際販毒集團在雅加達近郊槍戰，擊斃35歲的台灣洪姓毒販。今年1月，印尼警方破獲台灣和印尼毒販組成的跨國販毒集團，查獲10公斤安非他命，並開槍擊斃1名拒捕的40歲台灣毒販。
印尼總統佐科威去年底出席該國銷毀毒品公開活動時指出，印尼每年有許多年輕人吸毒身亡，但伏法的毒販人數卻很少，強調要向毒品宣戰。
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(中時)
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