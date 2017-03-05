反擊！ 韓將採取措施回應中國抵制韓企行為

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我要評比

圖為位於天津商業街區的樂天百貨公司，該店隸屬於韓國樂天集團樂天購物株式會社，是樂天集團在中國的首家獨立運營的高端百貨公司。（中新社）

路透報導，日前傳出韓國最大綜合企業之一的樂天集團（Lotte Group）購物網站遭中國駭客破壞，以及中國官員口頭要旅行社別推廣韓國旅遊項目等一系列禁韓措施，韓國似乎忍無可忍，準備反擊。

韓國產業通商資源部長官周亨煥訪美時表示，對於近日中方的行為深感關切，不排除將針對中國違反世界貿易組織（WTO）政策以及中韓自由貿易協定的行為，根據國際法採取行動。

據了解，禁韓令的開端，是從樂天集團將私人土地交由美國部屬反導彈系統薩德開始。

(工商)