德國羽賽台灣內戰 周天成奪冠
德國黃金羽球大獎賽男單決賽首度演出台灣內戰，第6種子周天成以直落二擊敗第14種子王子維，拿下這場台灣內戰的勝利，也贏得冠軍。
周天成去年在德國大獎賽決賽不敵中國好手林丹，居屈亞軍，今天再度闖進冠軍賽，對手則是昨天爆冷淘汰里約奧運男單金牌大陸名將諶龍的王子維，這次總算一舉摘冠，以21比16、21比14擊敗王子維。
這場台灣內戰首局在3比3平手之後，周天成就拉出一波5比0的攻勢，一度以16比9領先。王子維努力追到16比17，可惜後繼無力，周天成連拿4分，以21比16贏得首局。
第2局初雙方互有超前，王子維一度以6比4領先，但周天成連下4分逆轉。在13比12之後，周天成又打出5比0，將比數拉開到18比12，奠定勝基，最後就以21比14再下一城，直落二摘金。1060305
(中央社)
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