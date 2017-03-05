VIXX隊長N撂台語 喊陽明山夜景棒

韓國男團「VIXX」隊長N今晚登台見粉絲，不僅唱3首中文歌，也用台語喊「我愛你」。昨晚帶父母到陽明山，直呼「夜景實在是很棒」。

出道5年的N首次在台灣舉辦個人粉絲見面會，與700名粉絲同樂，開場穿粉紅色西裝坐在舞台沙發，唱韓劇「W－兩個世界」歌曲「沒有你的我」。

N先用中文打招呼，笑認很緊張，這次他一人來，可能會有點小失誤。已吃芒果冰、珍珠奶茶等，粉絲推薦臭豆腐，他直呼還沒吃過，「我來挑戰看看吧」。

昨晚N帶父母到陽明山用餐，品嘗糖醋排骨、奶油蝦等料理，他說，從飯店房間窗戶就可看到台北101，就決定再訪陽明山，去年來台也有去。

N撂出學好的台語喊「大家好」，問「好不好？」粉絲回「好」，再嘴甜說「我很思念你們，多謝，我愛你」，說完這些台語後，自誇說得還不錯，逗笑全場。

喜歡蒐集香氛蠟燭的N，特地在韓國買好材料帶來台，親手製作擴香瓶送幸運粉絲，自曝常去的材料店老闆以為他是學生，常幫他打折，但不是他說謊，是對方自然這麼認為，還要粉絲幫忙保密。

連唱中文歌「那些年」和「星晴」，N還走到台下與粉絲近距離互動。抽出粉絲聆聽及幫忙解決煩惱，有就讀高三的粉絲問他，想考的大學科系與父母期望不同該怎麼辦？

N坦言當初父母不希望他當歌手，努力說服父母，具體說出想成為什麼樣的歌手、要做到哪些事等，終於讓父母支持他；今天父母也到場，特地介紹給粉絲認識。最後N壓軸獻唱中文歌「Kiss Goodbye」。1060305

(中央社)