驚！前SKE松井玲奈近照曝光 美貌徹底崩壞

松井玲奈宣傳海報曝光，粉絲認不出。(取自日網)

松井玲奈(右)新片海報曝光，粉絲認不出。(取自日網)

前SKE48人氣成員松井玲奈外型甜美，自2015年畢業後，就專心朝演員之路邁進，日前更獲邀主演新片《女神大人》，宣傳海報也在近日曝光，只是海報中的松井玲奈疑似被修圖修到面目全非，昔日美顏崩壞如男人。

前摔角選手北斗晶。(取自日網)

松井玲奈新片即將在6月份上檔，宣傳海報也於近日曝光，不過海報中的松井玲奈卻疑似修圖出包，昔日甜美臉蛋不復見，眼睛細小如男人，讓粉絲幾乎認不出來，氣憤要攝影師與修圖師踹共，竟然把女神修成前摔角女選手北斗晶。

(中時電子報)